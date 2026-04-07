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Allegri pronto a cambiare, Milan col 4-3-3 per rialzare la testa

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Massimiliano Allegri potrebbe cambiare il Milan per il finale di stagione con i rossoneri che hanno perso anche il secondo posto in classifica e devono guardarsi dalla rimonta delle altre formazioni per i posti che valgono la Champions League.

Massimiliano Allegri
Il Milan è pronto a cambiare modulo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tecnico livornese potrebbe scegliere un nuovo modulo per il finale di campionato con il Milan per provare a dare imprevedibilità alla propria squadra e cercare di rialzare la testa.

I rossoneri potrebbero abbandonare il 3-5-2 per passare al 4-3-3 e dare più spazio a calciatori importanti come Rafael Leao e Christian Pulisic che stanno facendo fatica in questa fase della stagione. Il rientro a pieno regime di Santiago Gimenez, poi, potrebbe dare al Milan l’opportunità ad Allegri di avere due punte centrali come il messicano e Niclas Fullkrug da alternare.

La formazione rossonera potrebbe fare a meno di un centrale difensivo per dare spazio a un terzino con Saelemaekers fuori per una punta in più. Questo potrebbe essere l’undici rossonero.

MILAN (4-3-3): Maignan, Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Fofana, Rabiot; Pulisic, Leao, Santiago Gimenez.

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