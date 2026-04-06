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Tutto confermato, Bernardo Silva via a zero: la Juve sogna davvero

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Bernardo Silva saluterà il Manchester City a costo zero alla fine della stagione. Da diverso tempo si parla di un possibile cambio di maglia da parte del portoghese alla fine del campionato in corso, ma ora è arrivata la decisione definitiva da parte del club e del giocatore che separeranno le proprie strade.

Bernardo Silva
Juventus, si avvicina Bernardo Silva (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano l’avventura di Bernardo Silva a Manchester è da considerarsi terminata con il calciatore che chiuderà la stagione in corso alla corte di Pep Guardiola prima di trasferirsi in un nuovo club a costo zero.

Classe 1994, il portoghese è da tempo nel mirino di diverse squadre con la Juventus che sogna il suo acquisto a costo zero. Un affare non semplice per via dell’alto ingaggio percepito dal giocatore a Manchester e dalla folta concorrenza che c’è per il talentuoso mancino.

Appare certo, però, che la Juventus proverà ad assicurarsi il suo cartellino per regalare a Luciano Spalletti un giocatore di esperienza e qualità che possa permettere ai bianconeri un salto di qualità.

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