Tutto confermato, Bernardo Silva via a zero: la Juve sogna davvero

Bernardo Silva saluterà il Manchester City a costo zero alla fine della stagione. Da diverso tempo si parla di un possibile cambio di maglia da parte del portoghese alla fine del campionato in corso, ma ora è arrivata la decisione definitiva da parte del club e del giocatore che separeranno le proprie strade.
Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano l’avventura di Bernardo Silva a Manchester è da considerarsi terminata con il calciatore che chiuderà la stagione in corso alla corte di Pep Guardiola prima di trasferirsi in un nuovo club a costo zero.
Classe 1994, il portoghese è da tempo nel mirino di diverse squadre con la Juventus che sogna il suo acquisto a costo zero. Un affare non semplice per via dell’alto ingaggio percepito dal giocatore a Manchester e dalla folta concorrenza che c’è per il talentuoso mancino.
Appare certo, però, che la Juventus proverà ad assicurarsi il suo cartellino per regalare a Luciano Spalletti un giocatore di esperienza e qualità che possa permettere ai bianconeri un salto di qualità.