Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli-Milan, bocciatura pesantissima: vanno in panchina

Foto dell'autore

Manca ormai pochissimo all’inizio di una delle gare più attese di oggi: ecco le ultimissime di formazione. 

Cresce l’attesa per la super sfida della 31esima giornata di Serie A tra Napoli e Milan, che si affronteranno questa sera alle ore 20,45. Gara importantissima, soprattutto dopo il successo di ieri dell’Inter contro la Roma: ora il distacco dal primo posto è aumentato e azzurri e rossoneri non possono assolutamente permettersi passi falsi se credono ancora nello scudetto.

Rafael Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intanto, le ultimissime di formazione sono davvero sorprendenti. Max Allegri – secondo quanto riportato in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – starebbe infatti pensando di escludere Leao e Pulisic e di schierare davanti la nuova coppia d’attacco formata da Fullkrug e Nkunku. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, big match della trentunesima giornata di Serie A in programma alle ore 20,45:

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri

/7
3173

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU