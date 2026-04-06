Napoli-Milan, bocciatura pesantissima: vanno in panchina

Manca ormai pochissimo all’inizio di una delle gare più attese di oggi: ecco le ultimissime di formazione.

Cresce l’attesa per la super sfida della 31esima giornata di Serie A tra Napoli e Milan, che si affronteranno questa sera alle ore 20,45. Gara importantissima, soprattutto dopo il successo di ieri dell’Inter contro la Roma: ora il distacco dal primo posto è aumentato e azzurri e rossoneri non possono assolutamente permettersi passi falsi se credono ancora nello scudetto.

Intanto, le ultimissime di formazione sono davvero sorprendenti. Max Allegri – secondo quanto riportato in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – starebbe infatti pensando di escludere Leao e Pulisic e di schierare davanti la nuova coppia d’attacco formata da Fullkrug e Nkunku. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, big match della trentunesima giornata di Serie A in programma alle ore 20,45:

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri