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Futuro Loftus-Cheek, svolta pazzesca in casa Milan: cosa succede

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Novità importanti per quel che riguarda il futuro del centrocampista inglese classe ’96: ecco le ultimissime.

Lo scorso 23 febbraio ha rimediato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella nel match contro il Parma e adesso dopo oltre un mese di stop è finalmente pronto a tornare in campo. Ruben Loftus-Cheek è, senza ombra di dubbio, un elemento importantissimo della rosa del Milan e in questo finale di stagione vuole assolutamente tornare protagonista e trascinare i rossoneri.

Ruben Loftus-Cheek
Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intanto proprio il centrocampista inglese classe ’96 ha rilasciato delle importantissime dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di ‘Sportmediaset’: “Rinnovo? Ho un contratto fino al 30 giugno 2027 e penso che in estate ne parleremo con la società. Io amo il Milan e la città, in questo momento però sono concentrato soltanto sul finale di stagione“.

Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza di una possibile cessione di Loftus-Cheek che, però, potrebbe rimanere alla fine anche l’anno prossimo al Milan: seguiremo questa ed altre vicende in casa rossonera e vi terremo aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

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