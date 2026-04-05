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Problemi cardiaci, ufficiale il ritiro a 34 anni: “Avrei voluto fare di più”

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L’annuncio congiunto di club e giocatore, vincitore in carriera di 16 trofei

L’annuncio era nell’aria ed è arrivato pressoché puntuale: si ritira, appende le scarpette al chiodo a 34 anni dopo aver disputato le bellezza di 556 partite ufficiali, senza contare quelle con la propria Nazionale.

Pallone da calcio
Problemi cardiaci, ufficiale il ritiro a 34 anni: “Avrei voluto fare di più” – Calciomercato.it

Oscar dos Santos Emboaba Junior, noto semplicemente come Oscar dice addio al calcio giocato. Un anno fa era tornato a casa, in Brasile e nel suo San Paolo, dopo ben otto anni trascorsi in Cina allo Shanghai. Lasciò il Chelsea, il calcio d’elite, per circa 60 milioni di euro e nel momento migliore della sua carriera.

Una carriera che si interrompe definitivamente a causa soprattutto di problemi cardiaci riscontratigli nel novembre scorso durante le rituali visite mediche. Da quel momento ha smesso di giocare, fino all’annuncio delle scorse ore alla tv ufficiale del San Paolo.

Oscar alla tv ufficiale del San Paolo
Oscar si ritira a 34 anni – Calciomercato.it

“Obrigado, Oscar”, il post social del ‘Tricolor’. “Avrei voluto fare di più, adesso mi ritiro continuando a fare il tifo per questo club”, le parole invece del fantasista brasiliano classe ’91, vincitore in carriera di ben 16 titoli, di cui 4 con la maglia del Chelsea.

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