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Pagelle Cremonese-Bologna 1-2, i voti della sfida: blitz rossoblu, grigiorossi nei guai

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Il Bologna vince a Cremona nella partita della domenica pasquale e si avvicina nel migliore dei modi alla partita di Europa League contro l’Aston Villa che dirà molto sul cammino della formazione di Vincenzo Italiano in questa stagione.

Vincenzo Italiano
I voti di Cremonese-Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un successo, quello degli emiliani che è giunto grazie alle reti messe a segno nel primo tempo con Joao Mario e Rowe che hanno regalato tre punti importanti al Bologna che inizia a mettere nel mirino l’Atalanta in classifica.

Una sconfitta che complica e non poco la situazione della Cremonese di Giampaolo che, dopo la vittoria di Parma, ha perso un’occasione per accorciare in classifica sul Cagliari e distaccare il Lecce. A nulla è servito il rigore di Bonazzoli nel finale che ha fissato il punteggio sull’1-2. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Cremonese-Bologna, successo rossoblu grazie a Joao Mario e Rowe

CREMONESE (4-4-2): Audero 5,5; Terracciano 5, Bianchetti 5,5, Luperto 5,5, Pezzella 5,5; Zerbin 5,5 (85′ Floriani Mussolini 6,5), Grassi 5 (46′ Bondo 6), Maleh 5, Vandeputte 5,5 ( 46’Thorsby sv (54’Payero 6)); Bonazzoli 6,5, Djuric 5,5 (46′ Okereke 5,5). Allenatore Giampaolo.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia 6; Joao Mario  7 (82′ Zortea sv), Vitik 6, Lucumì 6, Miranda 7; Freuler 6, Moro 6,5 (82′ Pobega 6), Sohm 6 (78′ Ferguson 5), Bernardeschi 6,5 (61’Orsolini 5,5), Rowe 7 (78′ Cambiaghi sv), Castro 6. Allenatore Italiano.
AMMONITI: Ravaglia, Payero
ESPULSI: Maleh, Ferguson
MARCATORI: Joao Mario, Rowe, Bonazzoli rig.

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