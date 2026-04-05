Pagelle Cremonese-Bologna 1-2, i voti della sfida: blitz rossoblu, grigiorossi nei guai

Il Bologna vince a Cremona nella partita della domenica pasquale e si avvicina nel migliore dei modi alla partita di Europa League contro l’Aston Villa che dirà molto sul cammino della formazione di Vincenzo Italiano in questa stagione.

Un successo, quello degli emiliani che è giunto grazie alle reti messe a segno nel primo tempo con Joao Mario e Rowe che hanno regalato tre punti importanti al Bologna che inizia a mettere nel mirino l’Atalanta in classifica.

Una sconfitta che complica e non poco la situazione della Cremonese di Giampaolo che, dopo la vittoria di Parma, ha perso un’occasione per accorciare in classifica sul Cagliari e distaccare il Lecce. A nulla è servito il rigore di Bonazzoli nel finale che ha fissato il punteggio sull’1-2. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Cremonese-Bologna, successo rossoblu grazie a Joao Mario e Rowe

CREMONESE (4-4-2): Audero 5,5; Terracciano 5, Bianchetti 5,5, Luperto 5,5, Pezzella 5,5; Zerbin 5,5 (85′ Floriani Mussolini 6,5), Grassi 5 (46′ Bondo 6), Maleh 5, Vandeputte 5,5 ( 46’Thorsby sv (54’Payero 6)); Bonazzoli 6,5, Djuric 5,5 (46′ Okereke 5,5). Allenatore Giampaolo.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia 6; Joao Mario 7 (82′ Zortea sv), Vitik 6, Lucumì 6, Miranda 7; Freuler 6, Moro 6,5 (82′ Pobega 6), Sohm 6 (78′ Ferguson 5), Bernardeschi 6,5 (61’Orsolini 5,5), Rowe 7 (78′ Cambiaghi sv), Castro 6. Allenatore Italiano.

AMMONITI: Ravaglia, Payero

ESPULSI: Maleh, Ferguson

MARCATORI: Joao Mario, Rowe, Bonazzoli rig.