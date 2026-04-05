Parole forti in diretta sul 10 rossonero: “Viene massacrato, ma su di lui dice la verità”

“Deve dimostrare qualcosa in più”. Frecciata a Leao prima del big match del ‘Maradona’ tra Napoli e Milan. Che il portoghese, recuperato anche se non al cento per cento, potrebbe disputare non dall’inizio.

Intanto a ‘Televomero’ Reginaldo, ex attaccante di Parma, Fiorentina e Siena, ha riservato parole dure al numero 10 rossonero: “Il Milan ha costruito la squadra intorno a lui anche col cambio modulo, ma il tempo sta finendo“.

Per il brasiliano, il club di Red Bird “avrebbe dovuto venderlo prima. Tanti giocatori a 28 anni hanno già vinto il Mondiale, per esempio, mentre lui cos’ha vinto?”.

Reginaldo si schiera dalla parte di Cassano, notoriamente molto critico (eufemismo) nei confronti di Leao: “Antonio viene massacrato, ma su di lui dice la verità. Se il Milan volesse vendere Leao oggi, farebbe fatica a prendere 20 milioni“.