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Inter forte su Mancini, possibile scambio con la Roma: la contropartita | CM

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Inter e Roma pensano a un clamoroso affare di mercato in vista dell’estate: ecco cosa sta succedendo. 

Domenica sera si ritroveranno di fronte in una delle sfide più attese ed esaltanti della trentunesima giornata di Serie A, ma le strade di Inter e Roma potrebbero tornare a incrociarsi anche sul calciomercato. I nerazzurri, infatti, seguono molto da vicino la situazione di Gianluca Mancini, difensore classe ’96 che è legato ai giallorossi da un contratto fino al 30 giugno 2027. Il centrale della Nazionale italiana potrebbe presto rinnovare con la Roma, ma occhio alle sorprese.

Frattesi in azione con l'Inter
Frattesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, stravede per Mancini e avrebbe chiesto alla società uno sforzo importante per provare a portarlo a Milano: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nei colloqui tra i due club potrebbe finire anche Davide Frattesi, che all’Inter gioca poco e che già in passato è stato accostato proprio alla Roma.

Ora testa al campo, visto che a San Siro sono in palio punti importantissimi in chiave scudetto e Champions League, ma il mercato di Inter e Roma potrebbe riservare grandissime sorprese la prossima estate.

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