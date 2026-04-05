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Il Milan affonda il colpo in casa Real Madrid: doppio obiettivo per i rossoneri

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Dopo l’affare Modric della scorsa stagione, arrivando a costo zero dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid, il Milan continua a guardare nella capitale spagnola per rinforzare la propria rosa.

Massimiliano Allegri
Milan, occhi in casa Real Madrid (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da AS, i rossoneri avrebbero messo nel mirino due giocatori, Victor Valdepenas e Diego Aguado, due giovani del Real Madrid che hanno bisogno di giocare con continuità per proseguire il proprio percorso di crescita.

Al Real Madrid c’è poco spazio per loro e il Milan sarebbe interessato al loro acquisto con l’intenzione di metterli a disposizione di Allegri in vista della prossima stagione. Su Valdepenas c’è una forte concorrenza con Arsenal e altre squadre inglesi e tedesche sulle sue tracce. Per quello che riguarda Aguado c’è da fare i conti anche con l’interesse da parte del Parma, pronto a garantire al giovane difensore un posto da titolare per la prossima stagione.

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