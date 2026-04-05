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Bastoni-Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale di Marotta

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Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato le voci riguardanti il futuro di Alessandro Bastoni con il difensore che nelle ultime settimane è stato accostato in più di un’occasione al Barcellona, pronto a fare un’offerta per il centrale della nazionale.

Alessandro Bastoni
Bastoni-Barcellona, arrivano le parole di Marotta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Finito nel mirino della critica prima per l’esultanza dopo l’espulsione di Kalulu e poi per l’espulsione arrivata in Bosnia-Italia, Alessandro Bastoni è uno degli uomini mercato in vista della prossima estate. Poco prima l’inizio di Inter-Roma Giuseppe Marotta ha commentato le voci che vorrebbero il Barcellona vicino al difensore classe 1999.

“Bastoni è un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano e lo consideriamo come tale. Al momento non ci sono gli estremi per un suo addio, poi, come per tutti i calciatori, ci possono essere delle situazioni che saranno valutate più avanti”. Sulle critiche a Bastoni per l’eliminazione dell’Italia Marotta ha proseguito: “È vergognoso che sia stato sottoposto a questo linciaggio, credo che l’eliminazione dell’Italia arrivi da più lontano. Un ragazzo della sua età non merita un trattamento del genere”.

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