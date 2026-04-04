Nazionale, una bandiera del calcio italiano come presidente federale: il nome

Altro colpo di scena in Nazionale dopo la sconfitta contro la Bosnia: ecco il possibile erede di Gabriele Gravina.

In queste ore si riaccendono i riflettori sulla Serie A dopo la pausa per le Nazionali e la cocente eliminazione della Nazionale italiana dai prossimi Mondiali. Un risultato devastante per tutto il movimento calcio del nostro Paese che ha avuto subito ripercussioni importanti su alcune figure chiave come Gabriele Gravina (presidente FIGC), Gianluigi Buffon (capo delegazione) e Gennaro Gattuso (commissario tecnico) che hanno detto addio alla Nazionale.

E ora si pongono tutti una domanda: chi prenderà il posto di Gravina al vertice della Figc? Se ne saprà sicuramente di più il prossimo 22 giugno, giorno in cui si terrà il Consiglio Federale, ma intanto spunta una clamorosa candidatura.

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi – secondo quanto evidenziato da ‘La Stampa’ – vorrebbe affidare la carica di presidente federale a una leggenda del calcio italiano come Paolo Maldini: in realtà, già ci sarebbe stato un primo contatto tra le parti per sondare la disponibilità dell’ex capitano del Milan che, però, non sembrerebbe al momento così propenso ad accettare il ruolo. Vedremo come andrà a finire sicuramente nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.