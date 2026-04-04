Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nazionale, una bandiera del calcio italiano come presidente federale: il nome

Foto dell'autore

Altro colpo di scena in Nazionale dopo la sconfitta contro la Bosnia: ecco il possibile erede di Gabriele Gravina.

In queste ore si riaccendono i riflettori sulla Serie A dopo la pausa per le Nazionali e la cocente eliminazione della Nazionale italiana dai prossimi Mondiali. Un risultato devastante per tutto il movimento calcio del nostro Paese che ha avuto subito ripercussioni importanti su alcune figure chiave come Gabriele Gravina (presidente FIGC), Gianluigi Buffon (capo delegazione) e Gennaro Gattuso (commissario tecnico) che hanno detto addio alla Nazionale.

Paolo Maldini ex difensore
Paolo Maldini (Ansa) – Calciomercato.it

E ora si pongono tutti una domanda: chi prenderà il posto di Gravina al vertice della Figc? Se ne saprà sicuramente di più il prossimo 22 giugno, giorno in cui si terrà il Consiglio Federale, ma intanto spunta una clamorosa candidatura.

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi – secondo quanto evidenziato da ‘La Stampa’ – vorrebbe affidare la carica di presidente federale a una leggenda del calcio italiano come Paolo Maldini: in realtà, già ci sarebbe stato un primo contatto tra le parti per sondare la disponibilità dell’ex capitano del Milan che, però, non sembrerebbe al momento così propenso ad accettare il ruolo. Vedremo come andrà a finire sicuramente nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.

/7
3173

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU