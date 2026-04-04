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Futuro Chiesa, destino segnato: il ritorno in Serie A è scontato

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Il destino di Federico Chiesa sarà ancora in Serie A con l’attaccante esterno che non rientra più nei piani del Liverpool per la prossima stagione.

Federico Chiesa
Chiesa pronto a tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato dal The Sun, il futuro di Federico Chiesa sarà lontano da Liverpool così come per molti altri tesserati dei Reds che non fanno parte del progetto in ottica futura.

Per l’attaccante italiano sembrano aprirsi le porte di un ritorno in Serie A con il Liverpool che preferirebbe cederlo a titolo definitivo, ma che potrebbe aprire anche a un prestito con diritto di riscatto per provare a rivalutare il cartellino dell’ex Juventus che, nelle ultime due stagioni è calato vistosamente.

Le opzioni italiane per il suo futuro non mancano di certo con Juventus e Roma che appaiono le possibilità maggiormente accreditate, ma occhio anche alla soluzione Milan con Massimiliano Allegri che lo conosce bene avendolo avuto a disposizione durante la sua avventura alla guida dei rossoneri.

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