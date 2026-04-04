Boom Palestra, trasferimento da 50 milioni: la destinazione

Lo seguono i più grandi club italiani e non solo: ecco le ultimissime sul futuro di Marco Palestra, i dettagli.

Nonostante la mancata qualificazione al prossimo Mondiale di calcio, Marco Palestra è tra le pochissime note positive della Nazionale italiana. L’esterno classe 20005 di proprietà dell’Atalanta ha giocato una seconda frazione di gioco davvero importante contro la Bosnia e gli azzurri hanno cambiato ritmo con il suo ingresso in campo al posto di Politano.

Non a caso, il nome del 21enne di Buccinasco è finito adesso sul taccuino di alcune Big di Serie A e non solo: lo riferisce ‘L’Unione Sarda’, secondo cui la dirigenza dell’Atalanta valuterebbe Palestra circa 50 milioni di euro e non prenderà in considerazione alcuna proposta inferiore a tale cifra.

Proprio per questo motivo, la pista più calda porta al momento in Premier League, dove di certo non manca la disponibilità economica per investimenti di questo tipo. Inoltre il suo agente Alessandro Lucci già in passato si è reso protagonisti di diversi affare con compagini di Premier League, come il trasferimento del suo assistito Riccardo Calafiori all’Arsenal.