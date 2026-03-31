L’allenatore croato è stato appena licenziato dal Tottenham
Due esoneri nel giro di cinque mesi, se non è record poco ci manca. Questa stagione Igor Tudor non la dimenticherà tanto facilmente. Di mezzo anche questioni extracalcistiche e ben più importanti come, purtroppo, la morte del papà pochi giorni prima della decisione del Tottenham di sollevarlo dall’incarico.
A Tudor non si può che augurare il meglio dopo il gravissimo lutto. E chissà che la sua prossima avventura, quando si sentirà in grado di ripartire, non possa essere (di nuovo) in Serie A, dove ha comunque ottenuto buoni risultati sempre nelle vesti di subentrante.
Il nome di Tudor per una panchina del massimo campionato italiano è già cominciato, o meglio tornato a circolare in queste ore. L’ex bomber di Roma e Fiorentina, Roberto Pruzzo, sostiene che Paratici stia pensando anche all’allenatore di Spalato per il post Vanoli.
“La posizione di Vanoli non è così solida – le parole di Pruzzo a ‘Radio Radio’ – Tra i nomi del possibile sostituto è venuto fuori pure quello di Tudor“.
Vanoli dovrebbe salutare anche qualora riuscisse a salvare la Fiorentina, con Paratici che ha iniziato a muoversi per il sostituto già da qualche mese. Il ‘sogno’ De Zerbi è destinato a restare impossibile, anche perchè il bresciano si appresta a firmare proprio con il Tottenham, ovvero a sostituire lo stesso Tudor.