Milan scatenato in entrata, è ufficiale: ha appena firmato

Milan molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione: è fatta per il primo rinforzo, tutti i dettagli.



Lunedì 6 aprile è atteso dalla complicatissima trasferta sul campo del Napoli e il Milan non può più permettersi passi falsi a otto giornate dal termine del campionato. I rossoneri sono in piena lotta per scudetto e Champions League e la classifica parla chiaro: sono 6 le lunghezze di distacco dall’Inter capolista, mentre è uno solo il punto di vantaggio che al momento Max Allegri ha sul terzo posto occupato proprio dagli azzurri.

Intanto, proprio in queste ore, la dirigenza rossonera ha messo a segno un buonissimo colpo in entrata. La notizia circolava già da diverse settimane, ma adesso è apparso anche il comunicato ufficiale sui canali del club meneghino: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026. L’attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”.

Milan, dunque, concentratissimo sia sul campo in vista del rush finale che sul mercato: seguiremo con attenzione tutte le vicende in casa rossonera e non solo e vi terremo sicuramente aggiornati.