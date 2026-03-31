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Joao Mario apre al ritorno alla Juventus: “Il mio futuro può essere ancora bianconero”

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Salutata la Juventus durante il calciomercato di gennaio per trasferirsi in prestito secco al Bologna, Joao Mario si è subito inserito nel migliore dei modi nella formazione di Vincenzo Italiano, guadagnando un posto da titolare in rossoblu.

Joao Mario
Joao Mario (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Le buone prestazioni del terzino portoghese starebbero convincendo il Bologna a fare un tentativo per provare ad assicurarsi il suo cartellino a titolo definitivo in vista della prossima stagione, ma il laterale non chiude ad un futuro ancora alla Juventus.

Salutata la Juventus dopo non aver quasi mai visto il campo sotto la guida di Luciano Spalletti, Joao Mario non chiude alla possibilità di vestire ancora bianconero in ottica futura e, in un’intervista rilasciata ad A Bola, afferma di poter vivere ancora un futuro alla Juventus.

“Mancano due mesi alla fine della stagione e il mio futuro non dipenderà solamente da me, ma anche da Spalletti. Posso ancora avere un futuro alla Juventus”. Al momento appare difficile che Spalletti decida di puntare su di lui in ottica futura non avendolo schierato durante la sua esperienza sulla panchina della Juventus. Resta da capire se ci siano i margini, per il Bologna, di provare a trattenere il calciatore in rossoblu.

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