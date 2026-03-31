Italia fuori dai mondiali, Gattuso verso l’addio: nuovo CT in arrivo

Ancora una volta l’Italia resta fuori dai mondiali, la terza consecutiva dopo le edizioni del 2018 e del 2022. Una mazzata per tutto il movimento azzurro con nuovi cambiamenti in vista per la nazionale.
Gennaro Gattuso, CT che ha preso la guida della squadra dopo l’esonero di Luciano Spalletti, appare destinato a dire addio alla nazionale italiana dopo l’eliminazione arrivata ai calci di rigore in casa della Bosnia.
Per la Federazione italiana sarà tempo di nuovi cambiamenti andando a cercare un CT che possa dare vita a un nuovo progetto provando a rilanciare il calcio italiano che si dimostra ancora una volta in profonda crisi. Resta da capire chi potrà prendere in carico la guida della squadra azzurra con i migliori allenatori italiani che, al momento, sono sotto contratto o con club o nazionali.