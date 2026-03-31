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Italia fuori dai mondiali, Gattuso verso l’addio: nuovo CT in arrivo

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Ancora una volta l’Italia resta fuori dai mondiali, la terza consecutiva dopo le edizioni del 2018 e del 2022. Una mazzata per tutto il movimento azzurro con nuovi cambiamenti in vista per la nazionale.

Gennaro Gattuso
Gattuso pronto a dire addio alla nazionale italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gennaro Gattuso, CT che ha preso la guida della squadra dopo l’esonero di Luciano Spalletti, appare destinato a dire addio alla nazionale italiana dopo l’eliminazione arrivata ai calci di rigore in casa della Bosnia.

Per la Federazione italiana sarà tempo di nuovi cambiamenti andando a cercare un CT che possa dare vita a un nuovo progetto provando a rilanciare il calcio italiano che si dimostra ancora una volta in profonda crisi. Resta da capire chi potrà prendere in carico la guida della squadra azzurra con i migliori allenatori italiani che, al momento, sono sotto contratto o con club o nazionali.

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Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

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