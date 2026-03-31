Italia, c’è il Mondiale in palio con la Bosnia: la novità di Gattuso

La Nazionale azzurra si gioca la qualificazione per la rassegna americana nel catino di Zenica: le scelte del Ct Gattuso e le probabili formazioni

L’Italia non può sbagliare contro la Bosnia: gli Azzurri sia giocano l’accesso al Mondiale americano, con l’obiettivo di tornare a disputare la rassegna iridata a 12 anni di distanza dall’ultima volta.

La nostra Nazionale ha saltato le ultime due edizioni e questa sera nel catino di Zenica toccherà battere i padroni di casa per evitare l’ennesimo fallimento. La squadra di Gattuso nella semifinale playoff ha superato a Bergamo per 2-0 l’Irlanda del Nord e il Commissario tecnico ha sciolto le ultime riserve sulla formazione.

Italia, le scelte di Gattuso: Retegui con Kean, Scalvini e Scamacca in tribuna

Gattuso conferma in toto lo scacchiere che ha superato i nordirlandesi, dando fiducia a Retegui al fianco di Kean malgrado la prova da dimenticare dell’ex centravanti di Atalanta e Genoa nel match di giovedì scorso.

Vinto il ballottaggio con Esposito, arma da sfruttare a gara in corso per il Ct azzurro come successo a Bergamo. Per il resto nessuna novità, con Locatelli in regia e Politano sulla corsia destra del 3-5-2 di Gattuso. Una sorpresa c’è invece nella lista dei convocati: rispetto all’Irlanda del Nord viene ripescato Cambiaso, con Scalvini che rimane fuori. Out ancora Scamacca che non è al meglio della condizione.

Playoff Mondiali, le probabili formazioni di Bosnia-Italia

Nell’undici della Bosnia ci saranno diverse conoscenze del calcio italiano: oltre all’eterno Dzeko (il capitano in attacco sarà affiancato da Demirovic), spiccano nel 4-4-2 del Ct Barbarez l’atalantino Kolasinac e il baby del Sassuolo Muharemovic. Al ‘Bilino Polje’ sono attesi circa 9.500 spettatori, di cui oltre 500 italiani.

🏟Ecco come si presenta il Bilino Polje di Zenica a poche ore da #BosniaItalia, finale del playoff per il Mondiale 📲Via @francescoiucca pic.twitter.com/Rae3j31MuM — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 31, 2026

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. CT: Barbarez

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. CT: Gattuso