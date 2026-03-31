Inter-Roma, si può fare per 25 milioni: trasferimento super

Le strade di Inter e Roma tornano a incrociarsi sul mercato: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Domenica 5 aprile si sfideranno nel big match della trentunesima giornata di Serie A, ma le strade di Inter e Roma tornano a incrociarsi anche in sede di calciomercato. Proprio così, perché la dirigenza giallorossa ha messo gli occhi su uno dei calciatori più duttili della rosa a disposizione di Chivu, ovvero Carlos Augusto. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare chiarezza.

L’ex Monza piace tantissimo a Gian Piero Gasperini perché capace di disimpegnarsi in più ruolo: braccetto mancino della difesa a tre o anche esterno sinistro di centrocampo. Tra le altre cose, proprio Carlos Augusto ha lo stesso procuratore di Mancini, Cristante e Venturino, ma c’è un ostacolo non di poco conto: secondo quanto evidenziato da ‘La Repubblica’, l’Inter chiederebbe almeno 25 milioni di euro per liberare in estate il brasiliano classe ’99.

Una cifra comunque importante da investire in estata: resta, dunque, da capire se la Roma affonderà il colpo a queste condizioni o si concentrerà su altri obiettivi.