Espulsione Bastoni, un azzurro finisce nel mirino della critica

L’Italia ha chiuso il primo tempo della finale playoff contro la Bosnia in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Moise Kean, ma c’è preoccupazione per via dell’espulsione di Alessandro Bastoni nel finale di tempo.
Un cartellino rosso che rischia di complicare le cose in casa azzurra con Gennaro Gattuso che ha deciso di cambiare Mateo Retegui con Federico Gatti per dare sostanza alla retroguardia della nazionale italiana.
Sui social si sono subito scatenati i tifosi che hanno commentato il cartellino rosso del difensore dell’Inter additando parte della responsabilità a Gianluigi Donnarumma. L’azione dei padroni di casa, infatti, è scaturita da un rinvio non preciso da parte del portiere del Manchester City con la difesa azzurra colta di sorpresa e Alessandro Bastoni costretto al fallo da ultimo uomo.