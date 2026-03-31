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Dal Milan all’Inter e poi di nuovo al Milan: 25 milioni per chiudere

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Sarebbe prezioso anche per la lista Champions

Dal Milan all’Inter, dall’Inter al Milan seppur non direttamente. A volte ritornano, come potrebbe essere il suo caso. Quando? Ovviamente nel prossimo calciomercato estivo, con i rossoneri chiamati a una campagna di rafforzamento importante in vista del ritorno in Champions. Ad Allegri andrà allungata una rosa un po’ ovunque, partendo dal reparto arretrato.

Allegri prima di una partita del Milan
Dal Milan all’Inter e poi di nuovo al Milan: 25 milioni per chiudere (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il tecnico livornese vuole anzittutto un centrale forte e di esperienza: il nome è quello di Mario Gila, con sfida all’Inter che può essere vinta grazie al fattore Tare. Il Ds milanista lo portò alla Lazio nel 2022 e ora punta a portarlo a Milanello. L’affare può chiudersi sui 18/20 milioni.

Qualcosa andrà fatto anche sulle corsie esterne, considerata la probabile partenza di Estupinan. Derby a parte, l’ecuadoregno è stato bocciato da Allegri e staff: l’agente dell’ex Brighton è già a caccia di una nuova squadra per il suo assistito.

Chi al suo posto? ‘Tuttosport’ fa un nome a sorpresa, ma non troppo: quello di Raoul Bellanova, che con Palladino ha perso definitivamente una maglia da titolare. Bellanova ha alle spalle 22 presenze con l’Inter, l’ultima in finale di Champions a Istanbul, ma è soprattutto cresciuto nel settore giovanile rossonero e verrebbe inserito in lista Champions tra i 4 cresciuti nel vivaio.

Bellanova durante una intervista
Bellanova potrebbe tornare al Milan (Screen Rai) – Calciomercato.it

Per il quotidiano torinese, i contatti tra i due club sarebbero già stati avviati. Tra le altre cose, Bellanova è assistito da una agenzia, o meglio da un agente che a Milanello è di casa. Fortissimo il suo legame con Furlani. L’obiettivo, nel caso, sarà ridurre le pretese dell’Atalanta, la quale valuta Bellanova sui 25 milioni di euro.

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