Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dai Mondiali alla Serie A: Kohn tra Roma, Juventus e Milan | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

L’esterno sinistro ghanese dell’Union Berlino è stato proposto a diversi club italiani

Mentre l’Italia cerca il pass per i Mondiali contro la Bosnia, il Ghana si appresta a giocare la sua quinta rassegna iridata di fila. Obiettivo delle Black Stars è quello di passare la fase a gironi, anche se sono stati inseriti in un gruppo non semplice con Inghilterra, Croazia e Panama. Nella amichevole di ieri persa 2-1 contro la Germania, a mettersi in mostra è stato soprattutto Derrick Kohn, autore dell’assist per il gol di Fatawu.

Calciomercato, Kohn offerto a Roma, Juve e Milan
Derrick Kohn (foto Ansa) – Calciomercato.it

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il terzino sinistro classe 1999 (con passaporto tedesco) dell’Union Berlino è stato offerto a diversi club di Serie A. In primis alla Roma, che non riscatterà Tsimikas dal Liverpool in quel ruolo e che vuole riportare Wesley nel suo ruolo naturale di esterno destro.

Ma non solo. Kohn è stato proposto anche alla Juventus che cerca rinforzi su entrambe le corsie ma in particolar modo quella destra. E infine al Milan, che nel ruolo vuole trovare una alternativa di livello al giovane Bartesaghi visto che Estupinan, a parte il gol nel derby contro l’Inter, non ha mai impressionato in modo positivo.

/7
3138

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU