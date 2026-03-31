Dai Mondiali alla Serie A: Kohn tra Roma, Juventus e Milan | ESCLUSIVO

L’esterno sinistro ghanese dell’Union Berlino è stato proposto a diversi club italiani

Mentre l’Italia cerca il pass per i Mondiali contro la Bosnia, il Ghana si appresta a giocare la sua quinta rassegna iridata di fila. Obiettivo delle Black Stars è quello di passare la fase a gironi, anche se sono stati inseriti in un gruppo non semplice con Inghilterra, Croazia e Panama. Nella amichevole di ieri persa 2-1 contro la Germania, a mettersi in mostra è stato soprattutto Derrick Kohn, autore dell’assist per il gol di Fatawu.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il terzino sinistro classe 1999 (con passaporto tedesco) dell’Union Berlino è stato offerto a diversi club di Serie A. In primis alla Roma, che non riscatterà Tsimikas dal Liverpool in quel ruolo e che vuole riportare Wesley nel suo ruolo naturale di esterno destro.

Ma non solo. Kohn è stato proposto anche alla Juventus che cerca rinforzi su entrambe le corsie ma in particolar modo quella destra. E infine al Milan, che nel ruolo vuole trovare una alternativa di livello al giovane Bartesaghi visto che Estupinan, a parte il gol nel derby contro l’Inter, non ha mai impressionato in modo positivo.