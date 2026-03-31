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Bremer-Juve, addio da 60 milioni: la decisione

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Colpo di scena in casa Juve: tiene banco il futuro di Bremer e non sono escluse grandi sorprese in estate. 

Lunedì 6 aprile la Juve scenderà in campo contro il Genoa, per tornare al successo dopo il deludente pari interno contro il Sassuolo e per non perdere contatto da Como e Roma in ottica quarto posto. I bianconeri, intanto, studiano alcune strategie di calciomercato da adottare al termine della stagione in corso: da qui a giugno mancano ancora diversi mesi, ma la dirigenza di corso Galileo Ferraris non vuole farsi trovare impreparata.

Spalletti prima di una partita della Juve
Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.itù

Occhio alla situazione di Gleison Bremer, che è il vero e proprio gioiello della difesa di Spalletti ed è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029. Rispetto a qualche mese fa, il centrale brasiliano non è più considerato incedibile, e dunque, non appare impossibile una sua cessione in estate: secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, a Torino sarebbero pronti a prendere in considerazione offerte da circa 60 milioni di euro. Come si concluderà alla fine questa vicenda? I tifosi della Juve attendono impazienti…

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