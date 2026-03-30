Va ko un altro titolarissimo. Tempi di recupero stimati in quattro settimane

Mancava solo l’ufficialità, attesa e arrivata: salterà Inter-Roma, il big match di Pasqua valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A.

Nuova pesante tegola per Gian Piero Gasperini. Oltre a Manu Kone, e al lungodegente Dybala (out sempre Ferguson e Dovbky), il 5 aprile al ‘Meazza’ dovrà fare a meno di un altro titolarissimo: parliamo di Wesley, infortunatosi nell’amichevole di lusso tra Brasile e Francia.

Gli esami a cui si è sottoposto nella Capitale, stando al bollettino pubblicato dalla Roma, hanno confermato i primi responsi. Trattasi di “lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro”.

Wesley non sarà assente solo contro l’Inter, visto che i tempi di recupero sono stimati in quattro settimane. Per la partita contro la formazione di Chivu, importante se non fondamentale in ottica corsa Champions, Gasperini spera di recuperare almeno Matias Soule.