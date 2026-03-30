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Futuro in dubbio per Santiago Gimenez, il mondiale sarà il crocevia

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Tornato a disposizione dopo più di quattro mesi, Santiago Gimenez vuole provare a rendersi utile alla causa del Milan in questo finale di stagione.

Santiago Gimenez
Futuro in dubbio per Santiago Gimenez al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante messicano ha affermato di aver giocato l’ultimo periodo prima dell’operazione con un dolore costante che non gli ha permesso di mettersi in mostra nel migliore dei modi. Ora, che tutto sembra essere ok, spera di riuscire a mostrare la sua parte migliore e convincere il Milan a puntare su di lui.

Sostituito di fatto nella rosa con l’arrivo in prestito di Fullkrug dal West Ham, Santiago Gimenez tenterà di assicurarsi un posto nel Milan sia in questo finale di campionato che per il futuro con l’intenzione di diventare un punto di forza dei rossoneri.

Classe 2001, il centravanti è pronto a vivere un mondiale da protagonista con la sua nazionale in vista dell’estate con il Milan che seguirà con grande interesse le prestazioni del “Bebote”. Nel caso in cui dovesse fare molto bene, infatti, l’attaccante potrebbe attirare le attenzioni di diversi club in vista della prossima stagione con il Milan che potrebbe valutarne la cessione in caso di offerta superiore ai 30 milioni di euro.

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