Raoul Bellanova è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con l’esterno che potrebbe tornare in rossonero dopo essere cresciuto nelle giovanili del club meneghino.

L’esterno classe 2000 sarebbe diventato un obiettivo di mercato dei rossoneri che sono alla ricerca di rinforzi per le proprie fasce in vista del prossimo campionato. Secondo TuttoSport, la dirigenza del Milan sarebbe pronta a fare un tentativo con l’Atalanta per assicurarsi il cartellino del terzino.

Capace di giocare sia a destra che a sinistra, Bellanova rappresenterebbe un colpo importante per le fasce della formazione rossonera, a caccia di rinforzi sugli esterni considerato il fatto che Estupinan potrebbe dire addio alla fine del campionato in corso. L’ecuadoregno non ha convinto e dovrebbe salutare la truppa di Allegri per fare ritorno in Premier League con più di qualche squadra interessata al cartellino.

Un altro motivo che potrebbe avvicinare Bellanova al Milan è quello relativo alla necessità del Milan di mettere in rosa un calciatore cresciuto nelle proprie giovanili sistemando così le liste sia per la Serie A che per l’Europa.