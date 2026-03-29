Ufficiale Tomori, colpo di scena: c’è il comunicato

Comunicato improvviso su Fikayo Tomori: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Milan, i dettagli.

Il Milan ricarica le batterie in questa sosta per le Nazionali e si prepara ad affrontare l’ultima parte di campionato, dove proverà a contendere lo scudetto all’Inter e a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono attesi dalla super sfida contro il Napoli, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20,45 e valida per la trentunesima giornata.

Proprio in vista della gara contro gli azzurri, ci sono buonissime notizie per Max Allegri: Fikayo Tomori, infatti, lascia il ritiro della Nazionale inglese e rientra prima a Milanello dove potrà allenarsi con i compagni di squadra. Nessun allarme per il Milan visto che non c’è alcun problema fisico alla base di questa decisione, presa dopo il match tra Inghilterra e Uruguay.

Ecco il comunicato ufficiale: “La rosa aggiornata dell’Inghilterra, composta da 27 giocatori, si sta preparando per la partita di martedì contro il Giappone allo stadio di Wembley. In totale, otto giocatori lasceranno il ritiro, tra cui Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori e Dominic Calvert-Lewin“.