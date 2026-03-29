Milan, è fatta per il primo colpo 2026/27: visite mediche

Grandissimo colpo di mercato del Milan che si assicura un profilo di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

La volata scudetto e Champions sono entrate ormai nel vivo e il Milan non può più permettersi passi falsi in queste ultime otto giornate di campionato. I rossoneri sono al momento secondi a sei lunghezze di distanza dall’Inter capolista, ma devono guardarsi anche le spalle con il Napoli di Conte che insegue a un solo punto proprio dai rossoneri.

La dirigenza del Diavolo, intanto, ha chiuso la prima operazione di mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Sportmediaset’, l’affare con il Partizan Belgrado per l’acquisto di Andrej Kostic (attaccante classe 2007) può considerarsi ormai concluso con il Milan che verserà 3 milioni di euro più bonus nelle casse del club serbo.

Non è finita qui. Proprio nelle prossime ore, lo stesso Kostic dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito con la sua nuova squadra e successivamente firmerà un contratto fino al 2030. Un grandissimo colpo in prospettiva per il Milan che si assicura così le prestazioni di un ragazzo di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.