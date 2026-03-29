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La UEFA condanna la coreografia della Stella Rossa, è polemica: due pesi e due misure nelle sanzioni

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Sta facendo molto discutere la decisione della UEFA di multare in maniera forte la tifoseria della Stella Rossa per aver mostrato l’immagine di San Sebastiano.

I comportamenti e le coreografie dei tifosi finiscono spesso nel mirino della UEFA o degli organi competenti e sono spesso a rischio sanzioni. Quanto accaduto recentemente con la Stella Rossa di Belgrado, sanzionata dalla UEFA per una coreografia giudicata inappropriata sta ancora facendo discutere anche considerato quanto accaduto in passato.

Coreografia Stella Rossa
Sanzione alla Stella Rossa per la coreografia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Durante una partita in Europa della propria squadra, i tifosi della Stella Rossa hanno esposto una coreografia raffigurante San Sebastiano, figura iconica della tradizione cristiana.

Polemica per la sanzione alla Stella Rossa, i tifosi si interrogano

La UEFA ha ritenuto il messaggio problematico, inserendolo tra le violazioni regolamentari legate a contenuti ritenuti inappropriati o provocatori, infliggendo al club serbo una multa complessiva significativa (circa 95.500 euro, di cui una parte specifica per lo striscione).

Quello che ha scatenato la decisione della UEFA è una domanda che si stanno ponendo tifosi e appassionati dello sport in generale. Può un’immagine religiosa essere considerata provocatoria o offensiva? Non dovrebbe rientrare nella libertà di espressione di una tifoseria? Il tutto se poi si va a vedere quanto accaduto in passato con mancate sanzioni per disegni o coreografie di ben altra tipologia.

Il caso Kaiserslautern: il diavolo come simbolo d’identità

Il Kaiserslautern ha come proprio simbolo quello del diavolo, portando in più di un’occasione la tifoseria tedesca a esporre coreografie o striscioni dai contenuti molto espliciti, arrivando addirittura a scritte che sanno di evocazione.

Tifosi Kaiserslautern
Polemica per le sanzioni UEFA ai tifosi – calciomercato.it

“Portaci alla luce (la tua luce), domina il mondo, esci dalle fiamme dell’inferno e mostrati”. Queste le parole scritte sullo striscione da parte dei tifosi del club tedesco che hanno lasciato basiti gli appassionati di questo sport a prescindere da quello che sia il credo religioso. Non risultano, in questo caso, provvedimenti disciplinari paragonabili a quelli inflitti alla Stella Rossa.

Quanto accaduto alle tifoserie della Stella Rossa in un caso e a quella del Kaiserslautern nell’altro, dimostra come la UEFA stia facendo fatica a gestire la situazione relativa a un calcio culturalmente complesso e sempre più globale. Non si sta cercando necessariamente se ci sia una ragione a esporre l’uno o l’altro striscione, ma in questo caso sembra esserci nettamente una disparità di trattamento tra le parti che non regala di certo chiarezza al mondo del calcio.

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