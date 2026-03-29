La Fiorentina pensa a Davis in caso di cessione di Kean | CM

Keinan Davis sta vivendo la sua migliore stagione all’Udinese con il centravanti bianconero che ha messo a segno dieci reti finora in questo campionato di Serie A.

Le buone prestazioni del classe 1998 hanno attirato le attenzioni di diverse squadre che sarebbero pronte a fare un tentativo con l’Udinese per strappare il suo cartellino ai bianconeri.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, chi starebbe pensando all’acquisto di Davis in estate è la Fiorentina. I viola potrebbero trovarsi di fronte all’addio di Moise Kean con l’attaccante classe 2000 che piace a molti club sia in Italia che all’estero e, dopo due stagioni, potrebbe salutare la formazione viola.

Nel caso in cui dovesse verificarsi l’addio di Kean alla Fiorentina, il club toscano potrebbe fare un tentativo per Davis dell’Udinese che ha un contratto fino al giugno del 2027 con i friulani. Per non rischiare di perderlo a zero tra poco più di un anno l’Udinese potrebbe dare l’ok alla sua partenza con la Fiorentina che potrebbe chiudere il colpo positivamente sulla base di circa 10 milioni di euro.