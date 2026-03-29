Futuro Gila, volata tra Inter e Milan: chi è in pole

Inter e Milan sono pronte a dare vita a un derby di mercato infuocato per Gila: ecco chi potrebbe spuntarla.

In casa Inter continuano le grandi manovre di calciomercato in vista della prossima stagione. I riflettori sono puntati al momento su Alessandro Bastoni, che potrebbe cambiare aria dopo 7 stagioni e firmare con il Barcellona: proprio dal futuro del centrale classe ’99 dipenderanno le strategie della compagine nerazzurra in entrata.

In caso di cessione di Bastoni, l’Inter avrebbe individuato in Mario Gila il profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu: il difensore della Lazio vanta diversi estimatori e piace parecchio anche al Milan, per cui potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato in estate per il suo cartellino.

Ma c’è club in pole. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il Milan al momento sarebbe in netto vantaggio sull’Inter visto che Gila era arrivato in Serie A grazie al direttore sportivo rossonero Igli Tare che, dunque, avrebbe una corsia preferenziale nella corsa al 25enne originario di Barcellona. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime settimane.