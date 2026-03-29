Esonerato Tudor, è finita col Tottenham: nuovo cambio in panchina

È durata poche settimane l’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham con l’allenatore croato che è stato esonerato dalla società londinese, in piena lotta per non retrocedere.
Ufficiale l’esonero di Igor Tudor al Tottenham. Non è andata nel migliore dei modi l’esperienza di Igor Tudor con l’ex allenatore della Juventus che ha visto la propria squadra scendere nelle ultime posizioni della classifica di Premier League e venir eliminata negli ottavi di Champions League dall’Atletico Madrid.
Il Tottenham dovrà trovare a stretto giro di posta un nuovo allenatore per cercare di vivere al meglio la parte finale di campionato per restare nella massima serie inglese e non vivere la drammatica discesa in Championship.