Terremoto in FIGC, l’annuncio prima di Bosnia-Italia: “Azzeramento dei vertici” – Calciomercato.it

La poltrona di Gravina, e non solo la sua, torna pesantemente a traballare

Martedì a Zenica, contro la Bosnia, l’Italia calcistica si gioca tutto. In primis la qualificazione al Mondiale, dove ormai manchiamo da ben due edizioni. Dopo, ma non dopo, la faccia.

A detta di Giancarlo Padovan, c’è a rischio un intero sistema, nella fattispecie i massimi dirigenti del calcio italiano, della FIGC. A partire ovviamente dal presidente Gabriele Gravina, rieletto da poco (ha corso da solo…) e rimasto attaccato alla poltrona nonostante la Nazionale abbia fallito per ben due volte consecutive l’accesso al Mondiale.

Per Padovan, intervenuto a ‘Radio Radio’, stavolta non avrebbe scampo (non solo lui…) qualora dovesse malauguratemente accadere di nuovo. “Penso che in caso di mancata qualificazione ai Mondiali – le sue esatte parole – la Federcalcio verrebbe commissariata per un anno con azzeramento dei vertici attuali“.