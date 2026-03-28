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Terremoto in FIGC, l’annuncio prima di Bosnia-Italia: “Azzeramento dei vertici”

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La poltrona di Gravina, e non solo la sua, torna pesantemente a traballare

Martedì a Zenica, contro la Bosnia, l’Italia calcistica si gioca tutto. In primis la qualificazione al Mondiale, dove ormai manchiamo da ben due edizioni. Dopo, ma non dopo, la faccia.

Gravina in conferenza stampa
Terremoto in FIGC, l’annuncio prima di Bosnia-Italia: “Azzeramento dei vertici” – Calciomercato.it

A detta di Giancarlo Padovan, c’è a rischio un intero sistema, nella fattispecie i massimi dirigenti del calcio italiano, della FIGC. A partire ovviamente dal presidente Gabriele Gravina, rieletto da poco (ha corso da solo…) e rimasto attaccato alla poltrona nonostante la Nazionale abbia fallito per ben due volte consecutive l’accesso al Mondiale.

Per Padovan, intervenuto a ‘Radio Radio’, stavolta non avrebbe scampo (non solo lui…) qualora dovesse malauguratemente accadere di nuovo. “Penso che in caso di mancata qualificazione ai Mondiali – le sue esatte parole – la Federcalcio verrebbe commissariata per un anno con azzeramento dei vertici attuali“.

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