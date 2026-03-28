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Nazionale, Gattuso pensa alla sorpresa in campo contro la Bosnia

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Battuta l’Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo nella semifinale dei playoff per accedere al mondiale, in casa azzurra si sta già pensando alla sfida contro la Bosnia in programma martedì in trasferta.

Gennaro Gattuso
Gattuso pensa a una sorpresa di formazione per la Bosnia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una partita fondamentale, forse la più importante degli ultimi anni in casa azzurra, che potrebbe permettere all’Italia di tornare a un mondiale dove manca dal 2014.

Gennaro Gattuso sta pensando a quale formazione mandare in campo contro Dzeko e compagni con il CT che appare intenzionato a dare continuità alla formazione che è scesa in campo giovedì sera a Bergamo. Potrebbe esserci, però, una sorpresa iniziale in campo con un dubbio per quello che riguarda la fascia destra.

Matteo Politano ha fatto bene contro l’Irlanda del Nord, ma non è da escludere che possa essere schierato Marco Palestra dal primo minuto con l’estero del Cagliari (di proprietà dell’Atalanta) che è entrato bene quando è stato chiamato in causa nella partita valida per la semifinale.

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