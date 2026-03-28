Battuta l’Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo nella semifinale dei playoff per accedere al mondiale, in casa azzurra si sta già pensando alla sfida contro la Bosnia in programma martedì in trasferta.

Una partita fondamentale, forse la più importante degli ultimi anni in casa azzurra, che potrebbe permettere all’Italia di tornare a un mondiale dove manca dal 2014.

Gennaro Gattuso sta pensando a quale formazione mandare in campo contro Dzeko e compagni con il CT che appare intenzionato a dare continuità alla formazione che è scesa in campo giovedì sera a Bergamo. Potrebbe esserci, però, una sorpresa iniziale in campo con un dubbio per quello che riguarda la fascia destra.

Matteo Politano ha fatto bene contro l’Irlanda del Nord, ma non è da escludere che possa essere schierato Marco Palestra dal primo minuto con l’estero del Cagliari (di proprietà dell’Atalanta) che è entrato bene quando è stato chiamato in causa nella partita valida per la semifinale.