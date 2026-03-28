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Fullkrug pronto a dire addio, il Milan lo saluta a fine stagione

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L’avventura di Niclas Fullkrug al Milan è da considerarsi prossima al termine. Il centravanti, arrivato in prestito in rossonero durante il calciomercato invernale, è pronto a salutare il club alla fine del campionato in corso.

Niclas Fullkrug
Fullkrug verso l’addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il destino del tedesco è quello di tornare, almeno temporaneamente, a vestire la maglia del West Ham.

Il Milan, infatti, non avrebbe intenzione di riscattare il cartellino della punta classe 1993 che, con ogni probabilità, cercherà una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. Il club rossonero non vorrebbe mettere sul piatto i 5 milioni di euro richiesti dal West Ham per il proprio centravanti con la dirigenza al lavoro per cercare un altro attaccante da regalare a Massimiliano Allegri.

Tra i vari nomi accostati al Milan per quello che riguarda l’attacco della prossima stagione restano sempre quelli di Kean e Castro anche se Fiorentina e Bologna non hanno intenzione di fare sconti per i propri attaccanti.

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