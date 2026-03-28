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Dimarco attacca: “È stato poco rispettoso”. Poi rivela la risposta di Dzeko

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“Qui c’è poco da essere arroganti, manchiamo da due Mondiali e non avrebbe alcun senso esserlo”

Nessuna difesa, Dimarco va all’attacco in conferenza stampa a Coverciano in merito all’esultanza per la vittoria della Bosnia sul Galles che ha fatto arrabbiare gli bosniaci ma anche tantissimi tifosi azzurri.

“Non ho mancato di rispetto a nessuno”, ha tuonato il terzino dell’Inter e dell’Italia di Gattuso, attesa martedì a Zenica per l’appuntamento decisivo. Servirà un’altra vittoria, dopo quella contro l’Irlanda del Nord in semifinale playoff, per staccare il pass Mondiale.

Dimarco esulta per la vittoria della Bosnia sul Galles
Dimarco attacca: “È stato poco rispettoso”. Poi rivela di aver sentito Dzeko (Screen Rai) – Calciomercato.it

Rispetto qualsiasi club e soprattutto qualsiasi Nazionale – ha aggiunto – È stata una reazione istintiva, eravamo tra amici e stavamo vedendo i calci di rigore. L’esultanza è stato un gesto d’istinto”. Dimarco ha rivelato di essersi sentito con Dzeko, leader e capitano della Bosnia oltre che suo compagno all’Inter per due stagioni.

“Ci siamo sentiti con Edin, è un amico. Gli ho fatto i complimenti e lui li ha fatti a me dicendomi ‘vinca il migliore’. Qui c’è poco da essere arroganti, manchiamo da due Mondiali e non avrebbe alcun senso esserloha rincarato Dimarco prima di attaccare la Rai che ha ripreso lui e alcuni suoi compagni in un momento ‘privato’ – Mi è dispiaciuto, e credo sia stato poco rispettoso, essere stato ripreso in quel momento”.

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