Difensore e centrocampista (a zero): Inter-Milan, doppio derby di mercato

Dal campo al calciomercato: nerazzurri contro rossoneri ancora una volta

Dal derby per lo Scudetto, col Napoli terzo incomodo, a quello sul calciomercato. Si può dire che è sempre Inter-Milan, o viceversa. In vista della prossima sessione estiva è doppio: per un difensore della nostra Serie A e per una delle migliori occasioni a costo zero.

Partiamo da quello per il difensore, ovvero Mario Gila. L’agente dello spagnolo è lo stesso di Lautaro Martinez, il capitano e simbolo dell’Inter, tuttavia ad oggi in vantaggio c’è il club rossonero.

Il Ds Tare, cioè colui il quale lo ha portato alla Lazio, ha fatto passi importanti negli ultimi mesi piazzandosi in pole: avesse potuto, lo avrebbe regalato ad Allegri già a gennaio.

Lotito deve venderlo per forza altrimenti lo perde a zero nel 2027: l’affare potrebbe chiudersi sui 20 milioni, con metà incasso – come da accordi – che finirebbe nelle casse del Real Madrid.

Il centrocampista, invece, è Leon Goretzka. 31 anni compiuti lo scorso 6 febbraio, il tedesco ha già ufficializzato l’addio al Bayern Monaco al termine della stagione. Dunque a zero, visto che il suo contratto scade proprio il 30 giugno prossimo.

Nel suo caso è difficile stabilire chi sia in vantaggio tra le due milanesi, seppur non in generale dato che su Goretzka ci sono anche Juve e Napoli, ma soprattutto club inglesi (vedi l’Arsenal) e spagnoli come Atletico Madrid e Barcellona.