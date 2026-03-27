“Non ha un minimo di cervello. Ecco la sua mentalità vincente…”

Una vera e propria bufera si è abbattuta su Dimarco dopo che è stato ripreso dalla Rai, col video che sta facendo il giro dei social, mentre esultava (con lui anche Vicario e Pio Esposito) per la vittoria della Bosnia ai calci di rigore contro il Galles.

C’è chi per difenderlo sostiene che abbia festeggiato per il successo del suo ex compagno in nerazzurro Edin Dzeko, ma è una tesi francamente difficile da sostenere.

In Bosnia sono certi, ma anche qui in Italia è opinione diffusa che il terzino dell’Inter e della Nazionale di Gattuso sia stato felice per il passaggio del turno della Bosnia a discapito del Galles.

Motivo? Semplice: perché la squadra di Barbarez, anche per ragioni ambientali – un conto è giocare a Cardiff, un altro a Zenica – viene ritenuta più abbordabile di quella di Bellamy.

Se usciamo la gogna mediatica su Dimarco non sarà mai abbastanza — Ferrix (@Ferrix_G) March 27, 2026

Vabbè mica in Rai sapevano che dimarco e Company sono dei rincoglioniti così — El Kun Agüero 🪖😑🐿 (fan account) (@elkunaguero10) March 27, 2026

Secondo me Federico Dimarco non ha mai provato o solo guardato un altro sport sennò non si spiega la sua totale idiozia — Gianluca Ciucci (@GianlucaZzZ) March 27, 2026

Dimarco non ha un minimo di cervello. Idem Sicario. — Lady_Stimia 🍷 (@Queen_Mary_Na) March 27, 2026

La mentalità vincente di dimarco e il nostro futuro portiere fanno ribrezzo — Ciro (@Ciro10inter) March 27, 2026

Un allenatore con palle rimanda a casa i due che hanno esultato, ma figuratevi se può rimandare a casa quel raccomandato di Dimarco https://t.co/jT4rptIVbo — Tifoso delle seconde squadre di LA. (@fortebin433) March 27, 2026

A Dimarco prendere 5 banane in una finale di Champions non ha insegnato nulla — Marco Tommasi (@TommaMarco) March 27, 2026

Sui social, in particolare su X, Dimarco viene letteralmente massacrato non solo dai tifosi bosniaci, ma anche se non soprattutto da quelli italiani, interisti compresi. C’è chi invoca addirittura la sua cacciata dalla Nazionale prima della finale playoff Mondiale, una decisione folle che Gattuso – ovviamente – non prenderà. Appuntamento a martedì a Zenica, dove anche per l’esultanza di Dimarco and friends ci sarà un ambientino mica da ridere…