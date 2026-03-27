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Una bufera si abbatte su Dimarco: “Gattuso lo rimanda a casa”

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“Non ha un minimo di cervello. Ecco la sua mentalità vincente…”

Una vera e propria bufera si è abbattuta su Dimarco dopo che è stato ripreso dalla Rai, col video che sta facendo il giro dei social, mentre esultava (con lui anche Vicario e Pio Esposito) per la vittoria della Bosnia ai calci di rigore contro il Galles.

Video esultanza Dimarco
Una bufera si abbatte su Dimarco: “Gattuso lo rimanda a casa” (Screen Rai) – Calciomercato.it

C’è chi per difenderlo sostiene che abbia festeggiato per il successo del suo ex compagno in nerazzurro Edin Dzeko, ma è una tesi francamente difficile da sostenere.

In Bosnia sono certi, ma anche qui in Italia è opinione diffusa che il terzino dell’Inter e della Nazionale di Gattuso sia stato felice per il passaggio del turno della Bosnia a discapito del Galles.

Motivo? Semplice: perché la squadra di Barbarez, anche per ragioni ambientaliun conto è giocare a Cardiff, un altro a Zenica – viene ritenuta più abbordabile di quella di Bellamy.

Sui social, in particolare su X, Dimarco viene letteralmente massacrato non solo dai tifosi bosniaci, ma anche se non soprattutto da quelli italiani, interisti compresi. C’è chi invoca addirittura la sua cacciata dalla Nazionale prima della finale playoff Mondiale, una decisione folle che Gattuso – ovviamente – non prenderà. Appuntamento a martedì a Zenica, dove anche per l’esultanza di Dimarco and friends ci sarà un ambientino mica da ridere…

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