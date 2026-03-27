Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ufficiale: 5 punti di penalizzazione per il Siracusa per violazioni amministrative

Foto dell'autore

5 punti di penalizzazione per il Siracusa per violazioni amministrative. È da poco arrivato il comunicato della Figc che ha anche reso noto come la situazione del Trapani verrà presa in considerazione il prossimo 31 marzo.

Pallone Serie A
Ufficiale la penalizzazione per il Siracusa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un duro colpo per la squadra siciliana che sta disputando il campionato di Serie C nel girone C. Tolti quindi altri cinque punti alla formazione siciliana che scivola all’ultimo posto della classifica vedendo a forte rischio la propria permanenza nel campionato professionistico.

Attualmente sono 20 i punti di penalizzazione per il Trapani con la formazione siciliana che è al terzultimo posto in classifica, con i siciliani che, diversamente, avrebbero potuto lottare per i playoff.

/7
2950

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU