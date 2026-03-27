Ufficiale: 5 punti di penalizzazione per il Siracusa per violazioni amministrative

5 punti di penalizzazione per il Siracusa per violazioni amministrative. È da poco arrivato il comunicato della Figc che ha anche reso noto come la situazione del Trapani verrà presa in considerazione il prossimo 31 marzo.
Un duro colpo per la squadra siciliana che sta disputando il campionato di Serie C nel girone C. Tolti quindi altri cinque punti alla formazione siciliana che scivola all’ultimo posto della classifica vedendo a forte rischio la propria permanenza nel campionato professionistico.
Attualmente sono 20 i punti di penalizzazione per il Trapani con la formazione siciliana che è al terzultimo posto in classifica, con i siciliani che, diversamente, avrebbero potuto lottare per i playoff.