Rispunta Leoni per la difesa dell’Inter: la possibile offerta al Liverpool

A causa di un grave infortunio, l’ex Parma ha chiuso subito la sua prima stagione col Liverpool

La rivoluzione tecnica che attende l’Inter coinvolgerà soprattutto in difesa. Tre i sicuri addii: Acerbi, De Vrij e Darmian in scadenza di contratto. Poi c’è il grande dubbio Bastoni, obiettivo concreto del Barcellona. Volendo tra i non certi di restare si possono anche inserire Bisseck, nel mirino della Premier oltre che del Bayern Monaco, e Carlos Augusto tentennante sul rinnovo del contratto.

In entrata si fanno diversi nomi, dai soliti Muharemovic e Solet, anche se nelle ultime ore ha preso corpo la possibilità di un ritorno di fiamma per Giovanni Leoni.

L’avventura del 19enne al Liverpool è iniziata malissimo a causa del gravissimo infortunio, la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che ha chiuso con larghissimo anticipo la sua prima stagione in maglia ‘Reds’ e spento il sogno Mondiale con l’Italia.

Il Liverpool crede molto in lui, altrimenti non avrebbe investito 30 e passa milioni, ma il club inglese si appresta a un cambiamento profondo della rosa che potrebbe non fare prigionieri. In dubbio c’è pure la permanenza di Slot dopo una stagione fin qui al di sotto delle attese, e dei massicci investimenti (circa 500 milioni) sul mercato.

Leoni in prestito con obbligo condizionato

In mezzo a questo oceano di incertezze potrebbe inserirsi l’Inter, facendo leva anche sulla enorme stima di Chivu – che lo ha allenato già al Parma – nei confronti del ragazzo nato a Roma ma cresciuto nelle giovanili del Padova. Inutile dire che sarebbe il profilo perfetto per la proprietà: giovane, con ingaggio basso e rivendibile.

Il club di viale della Liberazione potrebbe fare un tentativo offrendo ai ‘Reds’ un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo allo scattare di determinate condizioni.

In nerazzurro, una volta a posto fisicamente, Leoni potrebbe avere garantito un ruolo da protagonista, cosa che al Liverpool rischia di non avere mai, di conseguenza maggiori chance di un posto di rilievo nella Nazionale che verrà.