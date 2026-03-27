Le condizioni del regista dell’Inter, uscito acciaccato dalla gara Turchia-Romania valevole per le semifinali del playoff Mondiale

In casa Inter, ma soprattutto tra i tifosi nerazzurri c’è un po’ di apprensione per le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. L’allarme è scattato sul finire di Turchia-Romania, quando viene inquadrato il centrocampista mentre si tocca il polpaccio sinistro. Poco dopo lascerà il campo per far posto a Can Kahveci.

Per fortuna di Chivu, l’allarme Calhanoglu è già rientrato. In Turchia, infatti, fanno sapere che il numero 10 della Nazionale di Vincenzo Montella ha avuto soltanto dei crampi. L’apprensione interista, però, era ed è comprensibile visto che il classe ’94 ha già avuto quattro problemi muscolari nella stagione che si sta per concludere.

Lo scorso gennaio, durante il big match col Napoli, Calhanoglu rimediò proprio un risentimento al polpaccio sinistro toccatosi ieri durante Turchia-Romania. La preoccupazione dell’Inter e dei propri tifosi, in ogni caso, rimarrà almeno fino a martedì sera, quando la Nazionale turca affronterà il Kosovo nelle finali dei playoff Mondiali. A meno di clamorose sorprese, Calhanoglu partirà di nuovo dal primo minuto. Chivu guarderà la partita con le dita incrociate…