Destiny Udogie è un calciatore che la Juventus sta seguendo con attenzione in vista della prossima stagione con i bianconeri che sarebbero intenzionati a riportarlo in Serie A.

Punto di forza della squadra londinese che lo scorso anno ha vinto l’Europa League, il terzino italiano sta facendo fatica in questa stagione che sta vedendo gli Spurs a forte rischio retrocessione.

In questo momento il Tottenham ha un solo punto di vantaggio rispetto al West Ham terzultimo in classifica e la situazione non appare delle migliori per il club londinese. Nel caso in cui dovesse arrivare la retrocessione in Championship, diversi talenti della rosa potrebbero salutare per andare a giocare altrove.

Tra questi c’è proprio Destiny Udogie con l’ex giocatore dell’Udinese che ha un contratto con gli Spurs fino al giugno del 2030. Il Tottenham potrebbe dare l’ok ad una cessione in prestito per permettere all’esterno italiano di giocare con continuità e tenere alta la valutazione del suo cartellino. In questo senso, la Juventus potrebbe essere tra le squadre in pole.