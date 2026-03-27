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Infortunio gravissimo: via dal campo in lacrime, addio al sogno Mondiale

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Si tratta dello stesso che ha subito due anni fa. I dettagli

L’attaccante deve dire addio al sogno Mondiale a causa del gravissimo infortunio subito in allenamento con la sua Nazionale alla vigilia di una gara amichevole.

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Infortunio gravissimo in allenamento: addio al Mondiale – Calciomercato.it

La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Benissimo soprattutto con Joaquin Panichelli, il quale non potrà disputare il prossimo Mondiale negli Stati Uniti e Canada. L’attaccante argentino si è fatto male in allenamento con la squadra del CT Scaloni, prima del match amichevole contro la Mauritiana.

Per il 23enne nativo di Cordoba, autore quest’anno di 20 gol con la maglia dello Strasburgo (‘satellite’ del Chelsea), si parla di rottura del legamento crociato. Medesimo infortunio lo ha avuto già due anni fa, quando vestiva la maglia dell’Alaves: restò ai box per sei mesi.

 

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Panichelli ha lasciato il campo di allenamento in lacrime, conscio della gravità dell’infortunio che, in un momento di ascesa per la sua carriera, lo costringerà a un lungo stop e soprattutto a rinunciare all’appuntamento più importante per un calciatore, appunto il Mondiale.

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