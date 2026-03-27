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Il Milan torna su Rashford, colpo da favola per l’attacco

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Seguito già in passato senza riuscire a portarlo in Serie A, il Milan torna sulle tracce di Marcus Rasfhord dopo che, da Barcellona, non arrivano notizie positive rispetto al possibile riscatto del cartellino della punta da parte dei catalani.

Marcus Rashford
Rashford torna nel mirino del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Attaccante classe 1997, l’inglese si è trasferito a Barcellona durante la scorsa estate dove sta facendo bene sfornando buone prestazioni condite da gol e assist.

A frenare i catalani, però, ci sono i costi dell’operazione con il Manchester United che vuole circa 30 milioni di euro per il riscatto del cartellino della punta. Più dei soldi da versare nelle casse della società inglese, a preoccupare è l’ingaggio del calciatore, di circa 14 milioni di euro all’anno. Senza uno sconto è difficile che il Barcellona possa decidere di proseguire con Rasfhord, destinato così a tornare a Manchester.

Se non dovesse restare a Barcellona, il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo anche se, come per i catalani, ci sarebbe da lavorare sull’ostacolo relativo all’alto stipendio della punta. Oltre ai rossoneri anche il PSG starebbe monitorando la situazione, pronto a fare un tentativo per l’attaccante.

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