Affare Juve-Roma, sì di Spalletti: via ai contatti

Si scalda una sorprendente pista di mercato che coinvolge direttamente Juventus e Roma: ecco le ultimissime.

Sono al momento appaiate al quinto posto in classifica a quota 54 punti e coinvolte entrambe nella volata Champions League, ma le strade di Juventus e Roma potrebbero incrociarsi anche in vista del calciomercato estivo.

Proprio così, visto che Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino dei bianconeri in vista della prossima stagione e Luciano Spalletti ha già dato il suo ok all’arrivo del centrocampista classe ’96 alla Continassa. L’ex Sassuolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Sportmediaset’ – a Torino sarebbero al lavoro per mettere a segno un super colpo a parametro zero.

Non è finita qui: a breve sono attesi i primi contatti tra l’entourage di Pellegrini e la dirigenza di corso Galileo Ferraris per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare. Alla Juve manca in mezzo al campo un calciatore con la qualità di Pellegrini e si tratterebbe, senza ombra di dubbio, di un rinforzo davvero importante per la Vecchia Signora.