Più di dieci anni dopo lo scontro frontale con la Fiorentina. Tra le due litiganti, alla fine, la spuntò la Roma

La lunga e vincente avventura di Salah al Liverpool si concluderà alla fine della stagione e con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. “Purtroppo questo giorno è arrivato”, ha dichiarato l’egiziano nell’emozionante video pubblicato a sorpresa sul proprio profilo Instagram.

La rottura con Slot avvenuta prima di metà stagione ha probabilmente inciso sulla decisione di Salah di porre fine alla sua esperienza con la maglia dei ‘Reds’. Ora la domanda riguarda il suo futuro: dove giocherà nella prossima stagione?

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Si parla tanto di Mls e soprattutto Arabia, con l’Al-Ittihad che potrebbe tornare alla carica un paio d’anni dopo la super offerta respinta dal club inglese. C’è chi come Jamie Carragher lo vede però ancora in Europa. Nel podcast ‘The Overlap’, l’ex difensore del Liverpool non esclude che il quasi 34enne possa tornare in Italia, lanciando al contempo l’ipotesi Inter.

“In Arabia come in MLS la tua carriera finisce – evidenzia Carragher – Per come è determinato, non ce lo vedo in quei campionati. A mio avviso lui si vede ancora ad alto livello, magari in campionati con ritmi più bassi, come la Serie A. Magari all’Inter…“. Le parole dell’ex Liverpool non possono che far ‘sognare’ i tifosi nerazzurri.

Ricordiamo che il club di viale della Liberazione fu vicinissimo a prenderlo dopo i sei straordinari mesi alla Fiorentina. Ci fu uno scontro durissimo tra i viola e l’Inter allora di Thohir, ma si sa che fra i due litiganti… Il terzo gode. Cioè la Roma, la quale poi lo cedette al Liverpool due anni dopo per poco più di 40 milioni.