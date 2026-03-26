Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Italia-Irlanda del Nord, Gattuso ha deciso: vanno in tribuna!

Foto dell'autore

Manca ormai pochissimo all’inizio dell’atteso match tra Italia e Irlanda del Nord: le ultimissime in casa azzurra. 

Il grande giorno è arrivato. Questa sera l’Italia di Gennaro Gattuso affronta l’Irlanda del Nord nella gara dei playoff Mondiali: a Bergamo non sono ammesse distrazioni, con gli azzurri chiamati a vincere per conquistare l’accesso alla fine. Intanto, proprio in queste ore, il commissario tecnico della Nazionale ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in programma alle ore 20,45.

Juventus, futuro in bilico per Cambiaso
Andrea Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.
Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.

Tribuna, dunque, per Caprile, Cambiaso, Coppola, Scamacca e Cambiaghi, oltre a Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni che si sono visti costretti a dare forfait per alcuni problemi fisici.

L’Italia scenderà in campo con l’ormai collaudato 3-5-2. Sono solo due i dubbi di formazione di Gattuso, che deve scegliere uno tra Palestra e Politano per la fascia destra del centrocampo, mentre in attacco Kean, Retegui e Pio Esposito si contendono due maglie.

/7
2769

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU