Italia-Irlanda del Nord, Gattuso ha deciso: vanno in tribuna!

Manca ormai pochissimo all’inizio dell’atteso match tra Italia e Irlanda del Nord: le ultimissime in casa azzurra.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera l’Italia di Gennaro Gattuso affronta l’Irlanda del Nord nella gara dei playoff Mondiali: a Bergamo non sono ammesse distrazioni, con gli azzurri chiamati a vincere per conquistare l’accesso alla fine. Intanto, proprio in queste ore, il commissario tecnico della Nazionale ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in programma alle ore 20,45.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.

Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.

Tribuna, dunque, per Caprile, Cambiaso, Coppola, Scamacca e Cambiaghi, oltre a Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni che si sono visti costretti a dare forfait per alcuni problemi fisici.

L’Italia scenderà in campo con l’ormai collaudato 3-5-2. Sono solo due i dubbi di formazione di Gattuso, che deve scegliere uno tra Palestra e Politano per la fascia destra del centrocampo, mentre in attacco Kean, Retegui e Pio Esposito si contendono due maglie.