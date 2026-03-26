Italia-Irlanda del Nord, ecco perché Locatelli può essere decisivo

Sono tanti i nomi che sono stati fatti a cui aggrapparsi per vedere gli azzurri andare al Mondiale dopo due edizioni a bocca asciutta. L’importanza di Manuel Locatelli per Italia-Irlanda del Nord.

Il centrocampista della Juventus torna protagonista anche in azzurro in una delle stagioni migliori di tutta la sua carriera.

Ricordate Euro 2020, giocato durante l’estate del 2021 per via del Covid? Manuel fu grande protagonista segnando anche due reti, giovando da mezzala. Quell’estate passava dal Sassuolo alla Juventus convincendo tutti che sarebbe stato, anche grazie al ritorno a Torino di Max Allegri, in grado di riportare subito a vincere i bianconeri in Italia e competere in Europa.

I primi quattro anni a Torino sono stati però molto complicati, l’arretramento davanti alla difesa è arrivato in seguito a una serie di acquisti fallimentari in quel ruolo, ultimo dei quali Douglas Luiz arrivato con le stigmate di miglior centrocampista per rendimento della Premier League.

Fin da subito il suo ambientamento nel ruolo di play ha portato a qualche complicazione di troppo nella gestione della palla, nella giocata verticale a cui preferiva sempre la gestione del pallone in orizzontale. Con Luciano Spalletti però è arrivata una nuova vita, con una presenza offensiva più importante e in grado di permettergli di esprimere tutto il suo talento. Cosa che potrebbe risultare decisiva anche in nazionale.

Italia-Irlanda del Nord, il ruolo di Locatelli

Negli ultimi anni, soprattutto con Jorginho che si avvina a fine carriera, l’Italia ha perso un regista in grado di considerarsi tale. Cosa che non ci ha permesso di vedere in nazionale esprimersi al meglio due mezze ali come Niccolò Barella e Sandro Tonali che un po’ tutti ci invidiano.

Oggi però ritroviamo fiducia proprio in Locatelli, sul quale Gattuso, va detto, ha sempre puntato, ma che sicuramente arriva a questa partita con numeri pazzeschi alcuni dei quali che lo mettono in fila ai centrocampisti dei cinque top campionati europei.

La sua rapidità, intelligenza e tecnica gli potrà permettere di dare un sostegno alla squadra proprio su quelle seconde palle che Gattuso ha descritto come primo pericolo. Anche perché Manuel ha dimostrato di essere calciatore in grado di saper come giocare anche in fase difensiva, sostituendosi al centrale nelle occasioni di non possesso.

Non sarà lui che deciderà la partita stasera, quello che è evidente però è che farà la differenza in mezzo al campo dando alla squadra i giusti ritmi sotto ogni punto di vista.