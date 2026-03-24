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Cassano e il colpo Inter in casa Como: non è Nico Paz e nemmeno Perrone

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“Il rinforzo perfetto per la squadra del prossimo anno”

L’Inter guarda anche in casa Como per quelli che potranno essere gli investimenti futuri. Il giocatore che piace più di tutti resta sempre Nico Paz, ma il Real Madrid è intenzionato a riprenderselo sfruttando l’opzione di riacquisto.

Cassano a Viva El Futbol
Cassano e il colpo Inter in casa Como: non è Nico Paz e nemmeno Perrone (Screen) – Calciomercato.it

Si vedrà in estate se con le ‘Merengues’ si potrà aprire o meno uno spiraglio per l’approdo in nerazzurro del talento argentino, certamente non l’unico che sta facendo volare la squadra di Fabregas, attualmente in piena zona Champions.

C’è l’altro prospetto argentino che stuzzica molto l’Inter e non solo, parliamo ovviamente di Maximo Perrone. Nel suo caso ci sarebbe però da fare i conti col Manchester City, ovvero il club che lo ha portato in Europa e poi ceduto al club di Hartono: come il Madrid per Nico Paz, gli inglesi hanno una percentuale sulla rivendita e una clausola per riprendersi il calciatore.

I nerazzurri seguono con attenzione anche altri giovani molto interessanti in forza al Como, tutti molto difficili da prendere essendo la società comasca una grande potenza economica. Su tutti il croato Baturina e il franco-portoghese Da Cunha. Proprio quest’ultimo è il giocatore che Antonio Cassano ha consigliato di recente al suo ex Ds nonché amico Piero Ausilio:

“Per me può essere il rinforzo perfetto per l’Inter del prossimo anno. È giovane e sta facendo cose meravigliose insieme a Perrone”. Per Cassano sarebbe il sostituto ideale di Calhanoglu, possibile partente in estate.

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