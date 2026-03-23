Roma, cosa si nasconde dietro il silenzio di Gasperini? A breve il faccia a faccia con il club

Il tecnico ha disertato telecamere e microfoni al termine della gara con il Lecce. Le posizioni della società e dell’allenatore sono chiare

Dopo i ko con Genoa, Como e l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, la Roma ritrova il successo. Ma non la serenità. I giallorossi battono di misura il Lecce dell’ex tecnico Eusebio Di Francesco e conquistano tre punti importantissimi nella corsa Champions. Grazie alla vittoria contro i salentini, gli uomini di Gasperini hanno agguantato il quinto posto, raggiungendo la Juventus e restando in scia del Como. Rilanciando le ambizioni Champions.

Ma il successo con il Lecce, non ha stemperato le tensioni che da settimane accompagnano il mondo giallorosso. E la presa di posizione del tecnico Gian Piero Gasperini, che al termine della sfida con i pugliesi ha deciso di non presentarsi davanti alle telecamere e di disertare la conferenza stampa post gara, ne è la conferma.

Per quale ragione l’allenatore della Roma ha preferito restare in silenzio? Cosa si nasconde dietro questa decisione? Cosa ha spinto il tecnico giallorosso ad evitare di presentarsi di fronte ai cronisti e di non commentare un successo che rilancia le ambizioni del club in chiave Champions? Il rapporto tra Gasperini e la dirigenza andrà rivisto e alcune situazioni andranno chiarite con attenzione nelle prossime giornate. Il club, come abbiamo già evidenziato, non ha gradito alcune uscite pubbliche del tecnico, che ha più volte manifestato ed in modo sempre più eloquente il suo disappunto sul mercato e nella costruzione della rosa.

La posizione del club e il ruolo di Ranieri

Claudio Ranieri, che più di ogni altro si era speso per portarlo nella capitale, e si era esposto in prima persona con i Friedkin per convincerli a puntare su di lui, specificò con chiarezza le motivazioni che avevano portato la Roma a sceglierlo: E’ un tecnico che migliora i giocatori. Il mister è a conoscenza delle difficoltà che incontreremo in questi due mercati. Abbiamo scelto un tecnico che doveva iniziare un certo tipo di progetto. Gian Piero è stato chiamato per iniziare a costruire un nuovo progetto, che speriamo possa dare frutti rigogliosi, ma consci di quelli che saranno i problemi legati al Fair Play finanziario”. Ma nel giro dei mesi successivi il tecnico ha palesato le sue perplessità, bocciando numerose operazioni di mercato e lamentandosi delle scelte.

Parole che non sono piaciute ai dirigenti giallorossi, che vogliono chiarire anche alcune dinamiche legate alle scelte dei calciatori in sede di mercato. I calciatori che faranno parte del progetto giallorosso verranno scelti dal club, attraverso il lavoro del diesse e lo scouting societario: una posizione che verrà ribadita con forza per evitare ulteriori divisioni e disguidi sulle scelte. Gasperini ha mostrato insoddisfazione, nonostante le risposte arrivate dai nuovi acquisti siano più che incoraggianti: Malen ha dimostrato ampiamente il suo valore e anche Vaz sta iniziando a trovare spazio e a dare risposte: con il Bologna si è procurato un rigore ed ha firmato un assist, mentre con il Lecce ha segnato il gol vittoria. La sosta del campionato porterà al tanto atteso faccia a faccia?